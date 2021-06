Cecere non si sbilancia sul rinnovo di Agoumé ma fissa l’appuntamento che potrà portare alla fumata bianca. Inoltre, il procuratore sportivo – nonché intermediario nell’operazione che ha portato il centrocampista francese in Italia -, intervistato per la rubrica “A tu per tu” del portale “Tutto Mercato Web”, si esprime positivamente sull’approdo di Inzaghi all’Inter

RINNOVO IN VISTA – La sessione di mercato in arrivo si preannuncia particolare, come confermato dal procuratore sportivo Crescenzo Cecere: «Manca ancora qualche tassello. Il mercato non è entrato nel vivo. Si comincia a parlare. Questa è la fase dei bilanci e si comincia a muovere qualcosa. Lucien Agoumé? Abbiamo fatto una visita di cortesia all‘Inter parlando anche del futuro. La prossima settimana affronteremo l’argomento rinnovo anche insieme al suo agente (Djibril Niang, ndr). L’Inter con Simone Inzaghi ha preso un grandissimo professionista che ha fatto grandi cose con Claudio Lotito. E all’Inter farà ancora meglio». Queste le parole di Cecere che, chissà, magari potrebbero essere di buon auspicio anche per la permanenza di Agoumé agli ordini di Inzaghi…

Fonte: Tutto Mercato Web – Alessio Alaimo