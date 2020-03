Ceccarini: “Kumbulla, Inter in vantaggio. Napoli e Vertonghen…”

Kumbulla è uno dei profili su cui l’Inter, già dallo scorso mese di gennaio, sembra aver messo gli occhi. Secondo quanto riporta il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, il destino del difensore albanese classe 2000 del Verona si intreccia con quello Vertonghen, perché per entrambi c’è pure il Napoli assieme ai nerazzurri.

MERCATO ALLUNGATO? – “Per le date del calciomercato un’idea potrebbe essere questa: farlo partire l’1 agosto e concluderlo a metà settembre. Un mese e mezzo è più che sufficiente, ovviamente mantenendo invariata la sessione invernale di gennaio. In questa situazione di stallo molti club provano a impostare il loro futuro pur sapendo che tante cose potrebbero cambiare, un po’ come le valutazioni dei giocatori. Il Napoli è sicuramente la squadra che si muoverà di più. Questa stagione è servita per capire come e dove intervenire. Una rivoluzione che riguarderà tutti i reparti. In difesa Cristiano Giuntoli sta osservando vari profili. Uno degli obiettivi primari è il difensore centrale che dovrà sostituire Kalidou Koulibaly. Qui i nomi sono tanti: Marash Kumbulla (su cui però è in vantaggio l’Inter) Jan Vertonghen e Malang Sarr del Nizza. Le idee insomma non mancano”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini