Ceccarini: “Inter, due colpi in entrata a gennaio. Ritorno su Giroud?”

L’Inter, complici i ripetuti problemi fisici di Sanchez, potrebbe prendere un attaccante a gennaio. Il giornalista Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, rilancia il nome di Giroud del Chelsea e ritiene che nella sessione invernale saranno due i nuovi innesti.

CHI ARRIVA? – “L’Inter, come detto più volte, cercherà di piazzare un paio di colpi in entrata. Se per la difesa l’idea principale resta quella di uno scambio di prestiti fra Matias Vecino e Armando Izzo con il Torino (magari fissando un diritto di riscatto), a sinistra l’ipotesi principale resta Marcos Alonso, che ormai è sempre più lontano dal Chelsea. Il club nerazzurro però sta valutando anche l’ipotesi di un nuovo vice-Lukaku. Se Andrea Pinamonti dovesse partire a quel punto ci sarebbe spazio per un’altra punta. E allora ecco che ci potrebbe essere un ritorno su Olivier Giroud. Potrebbe diventare un’opportunità per l’Inter, considerato anche che il centravanti francese ha il contratto in scadenza nel giugno 2021″.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini