VIDEO – Torna Inter-Genoa dopo dodici anni: poker nerazzurro

Esteban Cambiasso Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 31 ottobre 2007. I nerazzurri tornano a sfidare il Genoa a San Siro dodici anni dopo l’ultima volta: finisce 4-1 per i padroni di casa.

POKER SERVITO – Inter e Genoa non si affrontavano in Serie A (e in generale) dal 9 aprile 1995. In quell’occasione, i nerazzurri si imposero 2-0 con reti di Marco Delvecchio e Rubén Sosa. Il 31 ottobre 2007 il risultato è più rotondo a favore dei padroni di casa. Il vantaggio arriva già all’8′: Ivan Cordoba è il più veloce sulla respinta di Rubinho, che si era opposto a un’incornata di Hernan Crespo. L’1-0 incanala la partita in favore dell’Inter, ma il Genoa non ci sta al ruolo di sparring partner e prova spesso ad impensierire la porta difesa da Paolo Orlandoni. Per il raddoppio bisogna attendere l’avvio della ripresa: dopo cinque minuti dal fischio d’inizio, altro gol di rapina nerazzurro su respinta del portiere rossoblu. Stavolta a siglare la rete è Esteban Cambiasso, che si avventa sull’opposizione di Rubinho alla punizione di Christian Chivu. E pochi minuti dopo Crespo ha l’occasione per segnare il 3-0 definitivo: Arma Letale salta anche Rubinho, ma tutto solo a porta vuota spara alto. Così il Genoa torna a farsi sotto, e accorcia al 73′ con Abdoulaye Konko, che chiude alla perfezione un bel triangolo con Luciano Figueroa. Un gol che scuote gli animi nerazzurri, e dopo meno di un minuto arriva il tris: bel pallonetto di David Suazo sul portiere in uscita, 3-1 Inter. E sempre Suazo è protagonista a due minuti dal 90′, quando si guadagna un rigore dopo essere stato atterrato da Rubinho. Sul dischetto va Julio Cruz, che fissa il risultato sul 4-1. Nel video YouTube di “inter070” il resoconto di Inter-Genoa.