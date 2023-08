Casadei, ora è ufficiale: ecco il nuovo club dell’ex Inter

Casadei ha cambiato maglia e ha salutato il Chelsea: ci sono le prime foto con il nuovo club di appartenenza dell’ex prodigio dell’Inter.

UFFICIALE − Nuova avventura per Cesare Casadei. Il Leicester lo ha accolto così: «Abbiamo concordato un contratto di prestito per Cesare Casadei dal Chelsea fino alla fine della stagione, previa approvazione del campionato Benvenuto, Cesare!»

We have agreed a loan deal for Cesare Casadei from Chelsea until the end of the season, subject to league approval 🔵

Welcome, Cesare! 🇮🇹

— Leicester City (@LCFC) August 15, 2023