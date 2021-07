Carnevali (Sassuolo): «Raspadori, siamo sereni. Per noi è fuori mercato»

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato di Giacomo Raspadori, attaccante accostato all’Inter, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore neroverde Alessio Dionisi.

OFFERTE – Queste le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Alessio Dionisi sui giocatori neroverdi nel mirino dei top club. «Abbiamo ricevuto delle offerte per Locatelli, ma vogliamo tenerlo tranquillo fino a fine Europeo. Con la Juventus ci siamo dati appuntamento alla prossima settimana, ma è tutto da valutare. Le offerte arrivano soprattutto dall’estero, anche per Berardi, Boga e Raspadori. Per noi è motivo di vanto e tranquillità, ma non abbiamo necessità di cedere. Lo faremo solo alle giuste condizioni».

“FUORI MERCATO” – Quindi Carnevali soffermandosi su Raspadori, attaccante accostato all’Inter. «Sappiamo che possono arrivare offerte irrinunciabili, ma siamo molto sereni: per noi è fuori mercato».

Fonte: GianlucaDiMarzio.com