Guardalà: «Barella dell’Inter visto raramente ad Euro 2020 con l’Italia»

Giovanni Guardalà, inviato “Sky Sport” in Inghilterra, ritiene che Barella è un giocatore piuttosto stanco. Con l’Italia, il centrocampista non sta raggiungendo, in questo Euro 2020, le prestazioni viste all’Inter

STANCHEZZA − Così Guardalà su Barella: «Il Nicolò Barella dell’Inter lo abbiamo visto raramente in questo Europeo. Bene nella prima fase, poco dalla seconda. Contro la Spagna, lui insieme a Marco Verratti li ho visti molto provati. L’Inghilterra fisicamente è molto forte, bisogna stare attenti».