Carnevali, a.d. Sassuolo: «Scamacca? Tante squadre interessate»

Tra poco comincia Sassuolo-Cagliari, ottavo di finale di Coppa Italia. Prima della partita, ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato il direttore sportivo Giovanni Carnevali che ha fatto il punto su Gianluca Scamacca.

FUTURO – Sta facendo molto, molto bene in questo campionato e il nome di Scamacca è finito nel taccuino di molte big. Juventus e Inter sono molto interessate al numero 9 neroverdi ma per giugno. Prima di Sassuolo-Cagliari ha parlato Carnevali che ha fatto il punto sulla situazione di Scamacca. «Scamacca? Abbiamo la fortuna che, essendo un giocatore importante, molte società si sono avvicinate. Non ci sono state offerte o richieste ma molte società ce lo chiedono, anche straniere».

Fonte: Sportmediaset