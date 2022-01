Onana replica alle critiche: «Se a qualcuno non piace il mio stile, si abitui»

Onana sta ricevendo molte critiche in Coppa D’Africa nonostante il Camerun abbia chiuso il suo girone al primo posto (vedi articolo). Il portiere dell’Ajax, prossimo a trasferirsi all’Inter, risponde ai detrattori gonfiando il petto. Le sue dichiarazioni, riportate da actucameroun.com

QUESTIONE DI ABITUDINE – André Onana, futuro portiere dell’Inter, ha subito tre gol nelle prime tre partite del Camerun in Coppa D’Africa scatenando molte critiche per il suo stile di gioco. Il numero 1 dell’Ajax non ci sta e replica seccamente: «Penso che quello stile di gioco mi abbia reso uno dei migliori portieri del mondo e gioco così da oltre sette anni. Dopo che tutti hanno commesso degli errori. Se il mio stile di gioco infastidisce o infastidisce alcune persone, si abituino».