Inter-Empoli: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Coppa Italia)

Inter-Empoli è in programma oggi a partire dalle ore 21:00. Partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia in sfida secca. Inter al debutto nella competizione e alla ricerca del pass per i quarti. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Inter-Empoli

INDISPONIBILI – Resta fuori solo lo squalificato Marcelo Brozovic, che non sarà della partita. Con il centrocampista croato anche il portiere Gabriel Brazao, già in Brasile per firmare con il Cruzeiro (vedi articolo) e probabilmente il centrocampista Stefano Sensi, prossimo al prestito alla Sampdoria.

Non è stata diramata la lista dei convocati di Simone Inzaghi

MODULO – Nonostante le tante modifiche previste, il 3-5-2 dovrebbe essere la base di partenza anche per l’Inter versione Coppa Italia.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – In porta è pronto al debutto stagionale il dodicesimo Andrei Radu, che è alla prima partita con Inzaghi alla guida. Al centro ballottaggio tra Stefan de Vrij e Andrea Ranocchia, che appare favorito, con Danilo D’Ambrosio terzo destro e quasi sicuramente Federico Dimarco sinistro. Le opzioni sul centro-sinistra comunque sono molteplici, non c’è solo Alessandro Bastoni.

CENTROCAMPO – Largo a destra Denzel Dumfries con Matteo Darmian riproposto a sinistra, a meno che non tocchi a Dimarco. Davanti alla difesa il favorito è Arturo Vidal, così da far rifiatare almeno inizialmente Nicolò Barella, con Matias Vecino mezzala destra e Roberto Gagliardini sinistra, anche se Inzaghi potrebbe variare le posizioni.

ATTACCO – In avanti toccherà sicuramente a Joaquin Correa, spalleggiato dal connazionale Lautaro Martinez se al 100%, altrimenti Alexis Sanchez verrà riconfermato titolare.

Inter-Empoli, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 97 A. Radu; 33 D’Ambrosio, 13 A. Ranocchia (C), 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 8 Vecino, 22 Vidal, 5 Gagliardini, 36 Darmian; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 37 Skriniar, 38 Sangalli, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

La probabile formazione dell’Empoli di Andreazzoli

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per gli ospiti. Clicca qui per scoprire le ultime anche sulla formazione dell'Empoli di Aurelio Andreazzoli, che sarà ospite dell'Inter a San Siro.