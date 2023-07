Carboni al Monza può aprire un altro file tra l’Inter e Galliani − TS

Valentin Carboni va al Monza in prestito secco. Il gioiello argentino raggiungere fratello e papà. Ma tra Inter e Galliani, i discorsi non si fermano qui

PROPEDEUTICO − Carboni sarà il quarto omonimo del Monza in questa stagione. Valentin, infatti, passa dall’Inter alla Brianza in prestito secco e raggiunge il fratello Franco, il papà Ezequiel, allenatore dell’Under 17, e Andrea Carboni. Quest’ultimo, ex Venezia, è italiano e non ha nessun grado di parentela con la piccola colonia argentina. Valentin sarà un rinforzo molto importante per Palladino. In Brianza può veramente nascere una nuova luminosissima stella. Intanto, i discorsi tra l’Inter e l’AD Adriano Galliani non si fermano qui. Nulla vieta di pensare che il prestito di Carboni al Monza possa essere propedeutico per aprire la trattativa Carlos Augusto. Il brasiliano piace e può arrivare in caso di partenza di Gosens.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino