Candreva ha preso una decisione: la sua squadra dopo l’Inter – SM

Condividi questo articolo

Antonio Candreva Inter

Antonio Candreva è in uscita dall’Inter. Il giocatore non sembra rientrare più nei piani di Antonio Conte e ha preso una decisione sul suo futuro

Antonio Candreva ormai è destinato a lasciare l’Inter. Il giocatore non rientra più nei piani di Antonio Conte e rientra nell’elenco degli esuberi da cedere per fare spazio ai nuovi arrivi. Non sono mancate le proposte per il giocatore che sembra abbia preso una decisione. Secondo “Sport Mediaset” Candreva è infatti orientato ad accettare l’offerta della Sampdoria respingendo le altre squadre interessate come il Genoa o la Fiorentina. Il suo posto nella rosa nerazzurra dovrebbe essere preso da Darmian.