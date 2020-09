Graziani: “SarÃ  un’Inter protagonista. Vidal uomo importante, Eriksen…”

Graziani: “Sarà un’Inter protagonista. Vidal uomo importante, Eriksen…”

Condividi questo articolo

Francesco Graziani

Ciccio Graziani, in collegamento per “Sport Mediaset XXL”, ha esposto la sua analisi sul campionato e sulle possibilità scudetto che può avere l’Inter di Antonio Conte

PROTAGONISTA SICURA – Graziani è convinto che l’Inter sarà protagonista: «Sicuramente la vedo da protagonista. La vedo ancora un gradino sotto la Juventus, ma si sta rinforzando bene con uomini di esperienza e con i giovani come Barella o Bastoni che cresceranno. Se le cose vanno bene darà filo da torcere alla Juventus. Vidal è un uomo importante, è bravo, conosce il calcio italiano ed è in grande sintonia con Conte. Potrà fare bene. Poi ha preso Hakimi che spaccherà le partite, ha grande velocità. L’enigma è Eriksen, devi mantenere il trequartista perché con questo 3-5-2 non serve».