Serie A, Parma-Napoli 0-2: Insigne e Mertens fanno sorridere Gattuso

Condividi questo articolo

Lorenzo Insigne Napoli

Si è appena conclusa Parma-Napoli, terza partita della prima giornata di campionato e “lunch match” di questa domenica. I partenopei si sono imposti con due reti nel secondo tempo realizzate da Insigne e Mertens

Buona la prima per il Napoli di Gennaro Gattuso che all’esordio in campionato sbanca il non facile campo del Parma con un secco 2-0. Entrambe le reti sono state realizzate nel secondo tempo, apre le marcature il “solito” Mertens al 63′ avventandosi su un pallone uscito dall’area del Parma e scagliandolo in porta con un destro potente. Chiude i conti Insigne al 77′ avventandosi su una corta respinta del portiere dei padroni di casa. Parte quindi bene il Napoli che conquista i suoi primi tre punti raggiungendo la Fiorentina, vittoriosa ieri contro il Torino, in vetta alla classifica provvisoria