Cambiaso-Inter c’è una svolta: fissato un incontro! Due opzioni − AP

L’Inter continua a seguire Andrea Cambiaso del Genoa. Ai nerazzurri piace parecchio il laterale mancino tant’è che ci sarà a breve un incontro. Due opzioni in canna

SCATENATA − L’Inter continua a monitorare le corsie. Oltre a Raoul Bellanova, ormai ad un passo (vedi articolo), il club nerazzurro non smette di pensare a Cambiaso. Il laterale classe 2000 del Genoa piace e non poco con l’Inter disposta a prenderlo nonostante la concorrenza anche della Juventus. A tal proposito, come riporta Alfredo Pedullà, è stato fissato un incontro mercoledì per capire la situazione. L’Inter è intenzionata ad avanzare due opzioni: prenderlo subito e inserirlo in rosa oppure acquistarlo e mandarlo in giro a giocare.