Lukaku di ritorno all’Inter? Dovrà fare tutto da solo con il Chelsea – Sky

Lukaku di ritorno all’Inter è una delle storie principali di queste settimane. Per Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, c’è una certezza: dovrà essere il belga a forzare col Chelsea e non i nerazzurri.

UNICA STRADA – Gianluca Di Marzio, dopo aver parlato di Paulo Dybala (vedi articolo), si sposta sull’altro nome per l’attacco: «Romelu Lukaku vuole tornare all’Inter, ma ha un contratto con il Chelsea che l’ha pagato centoquindici milioni l’anno scorso. Ce la farà? Dovrà farcela da solo, perché l’Inter non se la sente di andare a chiedere al Chelsea in prestito un giocatore per il quale hanno battuto ogni record di spesa. Dovrà essere molto bravo Lukaku a farcela, io dubito ma nel calciomercato tutto può succedere. Dipende dalla sua forza persuasiva».