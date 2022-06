Bellanova-Inter, una contropartita gradita al Cagliari per chiudere – Sky

Bellanova può diventare dell’Inter in tempi brevi, considerato che il Cagliari ha fretta di cedere (vedi articolo). Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, segnala come ci sia una contropartita tecnica gradita ai rossoblù che può agevolare l’affare.

IN CHIUSURA O QUASI – Per Gianluca Di Marzio c’è un acquisto in arrivo: «Raoul Bellanova sempre più in orbita Inter. La richiesta del Cagliari è nove milioni più sei di bonus, l’Inter e la Fiorentina sono arrivate a sette. L’Inter però sta inserendo delle contropartite tecniche che sono molto gradite al Cagliari: una è Cesare Casadei, uno dei più bravi nella finale scudetto Primavera con la Roma. Può andare lui in prestito».