Calciomercato Serie A, news e trattative aggiornate a oggi 26 gennaio 2020

In Serie A si sono giocati tre anticipi della ventunesima giornata, ma considerato che il calciomercato chiude venerdì prossimo qualche trattativa è stata portata avanti lo stesso. Questo il riepilogo di tutte le principali news di mercato, delle trattative e degli annunci ufficiali delle ultime ventiquattro ore (qui le informazioni sulla sessione).

CALCIOMERCATO INTER

Christian Eriksen neanche in panchina in Southampton-Tottenham di FA Cup: domani (lunedì) la chiusura dell’affare con l’Inter. Anche José Mourinho ormai sembra essersi arreso all’immediata partenza del danese (vedi articolo).

CALCIOMERCATO JUVENTUS

Ufficiale lo scambio di giovani col Barcellona: Matheus Pereira torna dal Dijon e va ai catalani, con Alejandro Marqués a Torino. Per Emre Can offerta dal Borussia Dortmund, la settimana che sta per iniziare porterà a un altro scambio ma col PSG: Mattia De Sciglio in Francia e Layvin Kurzawa in bianconero.

CALCIOMERCATO LAZIO

Oggi è il giorno del derby, in casa Lazio è difficile parlare di mercato soprattutto dopo l’ottimo campionato. C’è però una news su un giocatore già di proprietà: è Senad Lulic, che potrebbe rinnovare il contratto.

CALCIOMERCATO MILAN

Sfumato Dani Olmo, ufficiale al RB Lipsia, il nome nuovo in casa Milan è quello di Florentino Luis, centrocampista portoghese classe 1999 in forza al Benfica. Continuano le voci su Paquetà in uscita, dopo quanto successo giovedì.

CALCIOMERCATO NAPOLI

Raggiunto l’accordo per Matteo Politano, l’attaccante in uscita dall’Inter sarà a Roma lunedì per fare le visite mediche. Il giocatore si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto e sarà a disposizione nei prossimi giorni.

CALCIOMERCATO ROMA

Dopo il derby si chiude per Carles Pérez col Barcellona, in uscita anche Juan Jesus per il quale c’è la Fiorentina. Problema con Robin Olsen: è in prestito al Cagliari, ma oggi nei sardi torna Alessio Cragno. Destinato a tornare per essere girato altrove?

CALCIOMERCATO SERIE A

Fra le news di mercato sulle altre di Serie A il Torino, dopo aver perso 0-7 contro l’Atalanta, è presumibile che sia costretto a fare qualcosa anche per calmare la rabbia dei tifosi, furiosi anche con la società per l’immobilismo sul mercato. Alfred Duncan non convocato nel Sassuolo, possibile partenza destinazione Fiorentina dopo che Giuseppe Iachini è stato costretto a rispolverare Valentin Eysseric e Maxi Olivera. Il Lecce dà in prestito il portiere Marco Bleve al Catanzaro e il centrocampista Radoslav Tsonev al Monopoli, mentre il Bologna rispedisce Orji Okwonkwo ai Montréal Impact.