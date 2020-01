VIDEO – SPAL-Bologna 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

SPAL-Bologna, anticipo della ventunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara.



DERBY IN RIMONTA – SPAL-Bologna 1-3 nell’anticipo della ventunesima giornata di Serie A. Il Bologna supera un momento di sbandamento iniziale, ribalta la situazione con la SPAL e prende tre punti importanti per salire ancora in classifica. Al Paolo Mazza la partita è subito dura fin dalle prime battute, ma si sblocca al 23′ su rigore: il VAR richiama l’arbitro Michael Fabbri per una trattenuta di Nehuén Paz su Federico Di Francesco, dal dischetto Andrea Petagna spiazza il portiere. La gioia estense dura appena sessanta secondi, Roberto Soriano sull’azione seguente tenta il cross e Francesco Vicari fa autogol sotto il corpo di Etrit Berisha. Poco dopo Federico Santander viene liberato da un retropassaggio errato di Thiago Cionek, il portiere albanese si oppone ma per l’arbitro è rigore. Nuovo intervento VAR: non c’è fallo, si riparte da corner. Il Bologna la vince nella ripresa, al 59′ Musa Barrow appena entrato sfrutta un pallone vagante in area e piazza col destro sotto l’incrocio il vantaggio. Passano quattro minuti e una grande azione palla a terra porta al terzo gol, cross basso dalla destra e Andrea Poli in scivolata mette dentro. Per il Bologna è il primo successo nel 2019, la SPAL non esce dalla zona retrocessione. Di seguito il video con la sintesi di SPAL-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.