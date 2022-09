Calciomercato, oggi ultimo giorno: per l’Inter tre operazioni in arrivo (forse)

Il calciomercato in Serie A si completa oggi alle 20 e per l’Inter c’è ancora tanto lavoro da fare. Ultimo giorno di trattative che si preannuncia molto intenso, con diverse situazioni da sistemare

CONTO ALLA ROVESCIA – Alle 20 di stasera si chiude il calciomercato in Italia. I club di Serie A stanno per completare le rose in vista della prima parte di stagione, poi si riprenderà a gennaio dopo la sosta per i Mondiali. Ultimo giorno frenetico in casa Inter come non si vedeva da parecchio tempo, viste le tante situazioni da completare. Ecco quali nel dettaglio.

DUE USCITE NECESSARIE – Lucien Agoumé ed Eddie Salcedo sono destinati a qualche prestito. Per entrambi c’è la possibilità di arrivare a un accordo in tempi brevi (vedi articolo), con l’Inter che taglierebbe il monte ingaggi su due elementi non certo titolari. Dovrebbero andare all’estero, quindi nel caso ci sarebbero tempi diversi per le varie finestre di calciomercato. Per esempio in Francia si chiude sempre oggi, ma alle 23. Motivo per cui bisogna tenere per tre ore in più gli occhi ben aperti sul fronte Milan Skriniar, anche se la sensazione è che dal PSG stiano solo facendo schermaglie senza questioni concrete.

L’ULTIMO ACQUISTO – Francesco Acerbi attende di capire se andrà all’Inter, dopo lo stop del presidente Steven Zhang. Il difensore in uscita dalla Lazio è il giocatore che Simone Inzaghi vuole per completare la rosa, ma c’è da convincere la proprietà a dare l’OK. Non è scontato che arrivi, tanto che ieri sera è spuntato un nome nuovo da svincolato (vedi articolo). Fino a ventiquattro ore fa si è parlato anche di Robin Gosens in uscita dall’Inter (Bayer Leverkusen), voce sfumata nonostante il rilancio su Jordi Alba. Il tedesco dovrebbe rimanere all’Inter, che ha da chiudere quindi il suo calciomercato solo col difensore.