Sabatini: «Lukaku all’Inter ha avuto una fiammata di un anno, nulla più!»

Sandro Sabatini spara a zero su Lukaku e sul suo rendimento in carriera. Secondo il giornalista, il belga ha avuto soltanto un periodo buono all’Inter. Dzeko il preferito

ANTI BIG ROM − Sabatini su Pressing ribadisce la sua contrarietà al belga titolare al posto di Dzeko: «La mia teoria sull’Inter: gioca meglio con Edin Dzeko che con Romelu Lukaku, è evidente. Il belga è una splendida operazione di mercato ma se Dzeko sta bene, come nel girone di andata dello scorso anno, è uno che ti fa giocare bene tutta la squadra. Simone Inzaghi penso sia d’accordo. Su Lukaku ho l’impressione che all’Inter abbia avuto una fiammata durata un anno. Non possiamo ignorare l’annata che ha avuto al Chelsea e l’inflessione che ha avuto in queste prime 3 giornate».