Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 14 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Sono tanti i giocatori in scadenza a giugno 2023 con l’Inter. Oltre Milan Skriniar, la società nerazzurra attende una risposta dal suo entourage che valuta la possibilità di restare a Milano. Accordo per il rinnovo praticamente raggiunto con Matteo Darmian. Marcus Thuram resta sempre un obiettivo per l’attacco, ma il Chelsea valuta seriamente l’acquisto direttamente a gennaio.

Calciomercato Inter − Le cessioni POSSIBILI USCITE − Potrebbe già cambiare squadra Zinho Vanheusden. Il difensore belga è in prestito all’AZ Alkmaar dove però fin qui non ha trovato tanto spazio. Lo Standard Liegi ci ripensa, per questo motivo l’Inter valuta un possibile cambio di squadra (vedi articolo). Niente da fare per Ionut Radu alla Reggina. La squadra allenata da Filippo Inzaghi ha ufficializzato l’acquisto di Nikita Contini in prestito dal Napoli. Il portiere di proprietà dell’Inter valuta altre destinazioni (vedi QUI). USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo). Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi)