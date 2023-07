Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 14 luglio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente sabato 1 luglio, con l’apertura della nuova stagione che ha visto l’Inter annunciare subito Thuram. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Nuova offerta per Romelu Lukaku, con il Chelsea che per il momento non ha (ancora?) dato l’OK. La sensazione è però che l’Inter si stia avvicinando al ritorno dell’attaccante belga, stavolta a titolo definitivo. Bloccati sia Yann Sommer sia Anatoliy Trubin, con una possibilità di pagare una cifra inferiore per il portiere del Bayern Monaco. Sempre fra i pali, è arrivato l’annuncio ufficiale per il ritorno di Raffaele Di Gennaro, presente anche al raduno. L’obiettivo Roberto Pereyra è invece in bilico, perché spunta un interesse dalla Turchia.

ACQUISTI UFFICIALI: Yann Bisseck (difensore, Aarhus) titolo definitivo, Francesco Acerbi (difensore, Lazio) riscatto, Raffaele Di Gennaro (portiere, Gubbio) titolo definitivo, Davide Frattesi (centrocampista, Sassuolo) prestito, Marcus Thuram (attaccante, Borussia Monchengladbach) svincolato.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

André Onana è agli ultimi giorni, se non alle ultime ore, a Milano. Il Manchester United sta ormai arrivando all’offerta che farà dire sì alla cessione, la seconda pesante di questo mercato dopo Marcelo Brozovic. E potrebbe andare via anche Robin Gosens, per il quale si è fatto avanti il Wolfsburg. Chiuso il trasferimento di Valentin Carboni al Monza, sarà ufficiale nel venerdì appena cominciato. È invece già arrivato l’addio, in quanto a operazioni minori, di Lorenzo Peschetola che va al Monopoli.

CESSIONI UFFICIALI: Raoul Bellanova (difensore, Cagliari) fine prestito, Marcelo Brozovic (centrocampista, Al-Nassr) titolo definitivo, Alex Cordaz (portiere) svincolato, Dalbert Henrique (difensore) svincolato, Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato, Edin Dzeko (attaccante, Fenerbahçe) svincolato, Roberto Gagliardini (centrocampista, Monza) svincolato, Samir Handanovic (portiere) svincolato, Andi Hoti (difensore, Magdeburg) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Friburgo, Romelu Lukaku (attaccante, Chelsea) fine prestito, Samuele Mulattieri (attaccante, Sassuolo) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Frosinone, Lorenzo Peschetola (centrocampista, Monopoli) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Latina, Marco Pompetti (centrocampista, Catanzaro) titolo definitivo dopo rientro prestito dal Sudtirol, Milan Skriniar (difensore, PSG) svincolato, Edoardo Sottini (difensore, Cittadella) titolo definitivo dopo rientro prestito dall’Avellino, Zinho Vanheusden (difensore, Standard Liegi) prestito dopo rientro prestito dall’AZ Alkmaar, Mattia Zanotti (difensore, San Gallo) prestito.

La lista degli acquisti ufficiali del calciomercato dell’Inter sarà aggiornata coi rientri dai prestiti una volta definita la posizione dei giocatori, per tutte le novità in diretta è disponibile la pagina dedicata.