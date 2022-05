Caicedo ‘rifiutato’ da Inter e Genoa: per lui adesso terza opzione

Caicedo in questa stagione ha giocato (pochissimo) fra Genoa e Inter, nella prossima sicuramente avrà una maglia diversa. Dall’Ecuador si segnala come per lui sia in arrivo una terza opzione, obbligata.

ANNO NERO – L’esperienza all’Inter di Felipe Caicedo si può tranquillamente definire un fallimento. Pochissimi minuti (vedi articolo), nessun gol e nulla da poter ricordare dal momento del suo arrivo a gennaio. Non che al Genoa, nella precedente esperienza, fosse andata molto meglio: ora la questione torna proprio ai rossoblù. È scontato che l’Inter non eserciterà il diritto di riscatto per Caicedo, che ha altri due anni di contratto coi liguri. Guadagnando però due milioni e mezzo è complicato pensare che possa rimanere in Serie B. Dall’Ecuador La Radio Redonda indica come per Caicedo ci sia l’ipotesi di un addio all’Italia, per cercare più minuti dopo una stagione deludente.