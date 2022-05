Mkhitaryan da idea a offerta concreta dell’Inter: manca solo ultimo passo – SI

Mkhitaryan all’Inter è nato come un’idea, ma col passare dei giorni è diventato sempre più concreto e ora può arrivare a parametro zero. Secondo Sportitalia manca solo un ultimo passaggio per definire l’acquisto.

IN DIRITTURA – Henrikh Mkhitaryan è sempre più vicino all’Inter. Stando a Sportitalia, l’armeno ha accolto di buon grado la proposta nerazzurra, con la Roma che deve decidere cosa fare ma non sembra particolarmente preoccupata (vedi articolo). Inizialmente prenderlo a parametro zero era un’idea, poi l’interesse è aumentato. Ora per Mkhitaryan c’è l’offerta definita: tre milioni e mezzo netti a stagione di base fissa, poi bonus legati a rendimento personale e di squadra. L’operazione appare essere già impostata, la “concorrenza” giallorossa non sembra un reale pericolo. Da parte di Mkhitaryan c’è l’OK per trasferirsi all’Inter e a breve è possibile arrivi la definizione dell’acquisto.