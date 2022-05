Bastoni situazione diversa da Perisic: scelta Inter, Conte in pressing – SI

Bastoni è nel mirino del Tottenham, con Conte che sembra intenzionato a puntare giocatori da lui avuti all’Inter. Sportitalia, tuttavia, segnala come rispetto a Perisic (vedi articolo) la situazione del difensore sia diversa.

ASSALTO DA LONDRA – Il Tottenham non vuole solo Ivan Perisic, ma anche Alessandro Bastoni. Una sorta di attacco di Antonio Conte all’Inter, con doppio obiettivo nerazzurro. Questo perché, stando a quanto affermato durante Calcio Tonight su Sportitalia, gli Spurs vogliono un esterno di centrocampo, un difensore mancino e un attaccante. Per Bastoni, però, la situazione è ben diversa rispetto a Perisic. Intanto non è in scadenza, ma ha un contratto fino al 30 giugno 2024. Poi tocca all’Inter decidere se tenerlo o venderlo, così come al giocatore se provare una nuova esperienza. Dipenderà molto dalla volontà di Bastoni, ma al momento per lui dal Tottenham non sono arrivate offerte quindi “pericolo” ridotto.