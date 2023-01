Brozovic proposto al Barcellona per Kessié: Xavi apprezza il 77 – MD

Su Mundo Deportivo si legge della proposta dell’Inter fatta al Barcellona. I giocatori sul tavolo sono Marcelo Brozovic e Franck Kessie

IPOTESI DI SCAMBIO – L’Inter ha proposto al Barcellona uno scambio. I nerazzurri avrebbero offerto il cartellino di Marcelo Brozovic in cambio di quello di Franck Kessie. L’operazione pare essere complicata, anche perchè l’ivoriano, al netto del poco minutaggio, si sente valorizzato nel Barcellona. D’altra parte, Xavi sarebbe felice di lavorare con il regista croato. Sia per il suo livello, sia perchè Busquets è l’unico giocatore in rosa a non avere una riserva.

Fonte: Mundo Deportivo