Ferrara: «Brozovic perno Inter, condizioni di Kessié quali? Ora non lo farei»

Ferrara perplesso sul possibile scambio Brozovic per Kessié tra Inter e Barcellona. L’ex difensore, oggi opinionista, si interroga anche sulle condizioni del centrocampista ivoriano

NON FAVOREVOLE − Inter e Barcellona starebbero pensando allo scambio tra Brozovic e Kessié, Ciro Ferrara a Dazn non è d’accordo: «Il motivo potrebbe essere quello anagrafico. Poi Kessié è andato via da Milano e ora dovrebbe ritornare all’Inter, non lo so… Brozovic è il perno centrale dell’Inter, Kessié in che condizione arriva? Non ha giocato tantissimo al Barcellona. Magari programmi per la prossima stagione, ma a stagione in corso direi che non ci sta».