Brozovic-Inter: Premier, pronta offerta assurda! Ingaggio raddoppiato?

Brozovic è uno dei perni dell’Inter di Antonio Conte, ma non è da escludere a priori un suo addio durante il mercato estivo. Il croato piace moltissimo in Premier League e l’entourage del calciatore potrebbe portare un’offerta molto alta. Di seguito le ultime novità riportate da “Calciomercato.com”

REGISTA E MERCATO – La grande stagione di Marcelo Brozovic pare non sia passata inosservata in Premier League. Secondo le ultime indiscrezioni, l’entourage del calciatore potrebbe portare alla società un’offerta molto alta dalla Premier League. Si parla di una cifra pari alla clausola di 60 milioni di euro. Il calciatore sta bene a Milano, ma se, come spesso accade in Inghilterra, arrivassero a raddoppiargli l’ingaggio, sorgerebbe almeno il dubbio. L’Inter attualmente resta fredda. C’è anche la possibilità che i nerazzurri decidano di ritoccare l’ingaggio del regista.