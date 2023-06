Brozovic, ingaggio monstre all’Al-Nassr! L’Inter non scende − SM

Marcelo Brozovic verso l’Al-Nassr. Eloquente anche l’ultima storia su Instagram (vedi articolo). Gli arabi lo copriranno d’oro, mentre l’Inter vuole la sua cifra

RICOPERTO D’ORO − L’Al-Nassr corteggia Brozovic con una proposta di ingaggio spaventosa: 15 milioni di euro più abbondanti bonus per arrivare a 20. Il croato è ormai prossimo ad accettare e a volare in Medio Oriente per una nuova esperienza. In casa Inter, però, non si faranno sconti. I nerazzurri vogliono 25 milioni di euro. Al momento l’Al-Nassr è salito quasi a 20. Dopo aver chiuso la cessione di Brozovic, l’Inter definirà l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo, per cui esiste già un accordo di massima: 30 milioni più Samuele Mulattieri.