L’Inter chiede informazioni per Milinkovic-Savic: le cifre − Sky

L’Inter, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha chiesto informazioni per Milinkovic-Savic: le richieste da parte della Lazio restano molto alte (vedi articolo).

INFORMAZIONI − L’Inter si è fatta avanti con la Lazio per saperne di più sul centrocampista in uscita. Per Milinkovic-Savic, infatti, il club nerazzurro ha chiesto informazioni. Ma i biancocelesti hanno chiesto dal canto loro 40 milioni di euro. Troppi per l’Inter. Situazione non semplice per la squadra della Capitale, perché il giocatore non lavora e non intende farlo per il rinnovo di contratto. A riferirlo è Sky Sport.