Brozovic dà indizi, per l’Inter serve uno sforzo: la cifra per il rinnovo – SI

Brozovic oggi, rispondendo via social al giornalista Biasin, ha ammesso che la sua volontà è restare all’Inter (vedi articolo). Secondo Alfredo Pedullà, in diretta su Sportitalia Mercato, la società dovrà fare uno sforzo per arrivare a una cifra ben precisa.

LA SITUAZIONE – Su Marcelo Brozovic il giornalista Alfredo Pedullà ricorda una questione: «Rinnova? Secondo me c’è stato un vademecum di Giuseppe Marotta, che tempo fa ci ha detto una cosa importante: quelli più significativi vogliono restare tutti all’Inter. Brozovic è fra i più significativi. L’unico passaggio è che quando tu, giustamente, dai sei milioni di euro a Lautaro Martinez con Brozovic non sei arrivato a sei milioni. Devi fare lo sforzo e arrivare alla stessa cifra, magari coi bonus. Con questo precedente credo che firmerà: non avendo un agente, ma un avvocato, queste cose hanno una semina giusta».