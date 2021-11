Berni: «Onana? Fa panchina con Handanovic! Brozovic incredibile, Conte…»

Berni è tornato a parlare di Inter, in particolare di Brozovic, Handanovic e Inzaghi. L’ex portiere nerazzurro ha rilasciato queste dichiarazioni in collegamento con Fantamaster TV.

FORZA – Tommaso Berni ha parlato dello spogliatoio dell’Inter e di Marcelo Brozovic: «Quando festeggiavamo i compleanni poteva succedere di tutto. Potevano tirarti un mix di uova e farina oppure potevano buttarti in una vasca gelida. Dovevi essere pronto a tutto. Con Brozovic ho vissuto tanti ritiri, è veramente così come si vede, forse è questa la sua forza. Non sente la pressione neanche se viene fischiato o se ha una giornata no. È un centrocampista incredibile. I momenti più divertenti in ritiro sono stati le partite a freccette».

SCELTA – Berni ha commentato la decisione di Hakan Calhanoglu di passare dal Milan all’Inter: «Non sono mai decisioni facili, specialmente quando si cambia squadra nella stessa città. Non lo conosco personalmente e non ne conosco le motivazioni, ma se decidi di cambiare vuol dire che qualcosa si è rotto e l’entusiasmo ti porta a scegliere. Se lo fai con tutto te stesso vuol dire che è la scelta giusta. Sono contento che sia venuto all’Inter, è un grandissimo giocatore ed è un valore aggiunto».

CONCENTRAZIONE – Berni ha raccontato la sua vita da terzo portiere: «Io stesso da quando ho iniziato a fare il terzo portiere pensavo come se dovessi giocare la domenica. Ci mettevo concentrazione, impegno e tutto quello che serviva. Al momento in cui sentivo la formazione staccavo la spina, ma devi arrivare fino alla domenica con la convinzione di giocare, altrimenti ti perdi».

INTELLIGENZA – Berni ha speso parole importanti per il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi: «Ci siamo sempre sentiti e salutati quando era alla Lazio e gli ho fatto spesso i complimenti. Non mi ha stupito come sta andando la sua carriera da allenatore, è sempre stato intelligente anche da giocatore. All’Inter farà benissimo, hanno fatto la scelta giusta e sono contento per lui. Le difficoltà ci sono, ho visto le partite e alcuni piccoli episodi hanno portato via qualche vittoria in più. L’importante è avere la benzina a marzo».

TITOLARE – Berni ha espresso la propria opinione sull’obiettivo dell’Inter per il post Samir Handanovic (vedi approfondimento): «André Onana? Non è più forte di Handanovic. Per me Samir è eterno e può fare ancora quattro o forse cinque anni da titolare e ad alti livelli. Poi se l’Inter volesse puntare su un portiere per il futuro allora anche io sceglierei Onana: è giovane e strutturato fisicamente. Mi piace, ma al momento con questo Samir farebbe panchina».

REGOLAMENTO – Berni ha detto la sua sugli arbitri italiani e sull’episodio tra Denzel Dumfries e Alex Sandro in Inter-Juventus: «Dalla panchina non avrei visto bene e avrei pensato che aveva preso la palla. In ogni caso non lo avrei dato perché altrimenti una partita diventa una barzelletta, in cui ogni contatto minimo diventa un calcio di rigore. Io tornerei un po’ indietro con la concezione dei contatti. Sarei favorevole a lasciar parlare gli arbitri, anche durante le partite. Tante persone, tra cui anche qualche calciatore, non conosce il regolamento al completo, quindi bisogna aprire gli occhi a tutti».

RISULTATI – Berni ha concluso il suo intervento parlando della Juventus e di Antonio Conte: «Io metto la Juventus tra le prime, ha sostituti di grandissimo livello. Non credo al fatto che sia morta, non ha i giocatori che mollano e l’allenatore che molla. Sicuramente sarà dura riuscire a vincere il campionato ma è tra le pretendenti. Conte? Io avrei voluto che rimanesse, aveva iniziato a creare qualcosa di importante e i risultati sono venuti. Nell’ultimo anno non ci sono stato e non conosco i dettagli e le problematiche che sono emerse. Ma se hanno scelto così, è stata la scelta migliore per l’Inter».

Fonte: fantamaster.it