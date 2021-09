Brozovic chiede un ingaggio ad altezza Lautaro Martinez all’Inter: le ultime – SI

Brozovic nelle prossime settimane sarà l’argomento più importante in casa Inter per via del contratto da rinnovare. Il centrocampista croato ha fatto sapere alla società le sue condizioni. Come riportato dal giornalista Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, le parti non hanno poi vedute così diverse sulle cifre

NUOVO CONTRATTO – Tempo di pensare ai rinnovi in casa Inter (vedi focus). La priorità – come noto – si chiama Marcelo Brozovic, che andrà in scadenza il 30 giugno 2022. Secondo quanto raccolto da Alfredo Pedullà – giornalista di “Sportitalia” -, il centrocampista croato vuole 6 milioni di euro netti annui. In pratica un adeguamento di contratto ad altezza Lautaro Martinez, che nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare il suo nuovo contratto. Questa è la richiesta di Brozovic all’Inter per rinnovare. E l’operazione si può fare. C’è fiducia da parte dell’Inter di arrivare alla fumata bianca e quindi blindare Brozovic, nonostante il forte interesse di almeno due top club stranieri (vedi articolo).