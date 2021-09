Onana in attesa dell’Inter può già festeggiare e filosofeggiare: «Sono tornato!»

Onana tornerà in campo ufficialmente solo tra due mesi, nella migliore delle ipotesi. Ma nella sua carriera c’è una gradita novità, che precede le notizie di mercato attese per il 2022 (sarà il prossimo numero uno dell’Inter?). Il portiere dell’Ajax è tornato ad allenarsi dopo l’allontanamento forzato in seguito alla squalifica (ancora in corso, ndr)

I’M BACK – La squalifica per doping, di cui si dichiara non colpevole, ha fermato già per troppo tempo Andre Onana, che ora è pronto a ripartire. Il portiere camerunese ha ricevuto l’OK per tornare ad allenarsi con l’Ajax, che nel frattempo sembra aver realizzato di dover perdere il suo numero uno a parametro zero. Su Onana c’è l’Inter, che sta valutando seriamente il colpo a zero (vedi aggiornamento). In attesa di mosse ufficiali dell’Inter, Onana può festeggiare la “libertà” riconquistata. E lo fa citando alcuni grandi maestri di cultura e filosofia, come ad esempio Confucio e Friedrich Nietzsche: “La vita mi ha insegnato che non importa cosa pensano gli altri. L’importante è valorizzare ciò che si è, ciò che si fa e ciò che si sente. La nostra più grande gloria non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarci ogni volta che cadiamo. Ciò che non mi uccide, mi rende più forte. Sono tornato!”. Questo il messaggio di Onana, che ora deve pensare solo all’Ajax. E poi magari all’Inter… Di seguito il post pubblicato da Onana attraverso i propri account social.

Life has taught me that it doesn't matter what others think. The important thing is to value what you are, what you do and what you feel.

Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.

What doesn't kill me, makes me stronger. I'M BACK 😃👋🏾 pic.twitter.com/rJfVVb0bnW

