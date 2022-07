Bremer, stallo fra Inter e Torino. Alta la richiesta di Cairo: lo scenario – TS

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, la trattativa fra Inter e Torino per Bremer è in una fase di stallo. C’è distanza sulla valutazione

DISTANZA – In casa Inter continua a tenere banco la questione relativa a Gleison Bremer. Secondo Tuttosport la volontà del club nerazzurro è quella di chiudere e regalare un altro rinforzo ad Inzaghi. La distanza fra i due club sulla valutazione, però, è ancora alta certificata anche dalle parole di Cairo nella giornata di ieri. Il patron granata chiede 50 milioni, sperando di incassarne almeno 40. I nerazzurri, nei contatti delle scorse settimane, si sono spinti ad un massimo di 30 milioni, con un’offerta di prestito con obbligo di riscatto ed il possibile inserimento di Casadei come contropartita. L’Inter, che non ha intenzione di spingersi oltre, si fa forte dell’accordo raggiunto, da tempo, col giocatore ma deve guardarsi dalla concorrenza della Juventus.

Fonte: Tuttosport – Masini