Inzaghi-Inter, contro il Lugano novità tattiche e trame di di gioco – CdS

L’Inter ha vinto ieri 4-1 contro il Lugano. Si è rivista in campo la coppa Lautaro Martinez-Romelu Lukaku con Simone Inzaghi che, già in questa partita, ha cambiato qualcosa.

CAMBIAMENTI – Sono stati dei piccoli cambi, quasi impercettibili vero, ma comunque ci sono stati e sono stati notati da molti. Come scrive il corriere dello Sport questa mattina infatti, l’Inter ieri con il ritorno di Romelu Lukaku è tornata a fare un gioco più verticale, spesso affidandosi ai lanci lunghi sul gigante belga oppure direttamente delle verticalizzazioni palla a terra. Tutti schemi che si sono visti e rivisti all’Inter quando in campo c’era Big Rom e che anche Simone Inzaghi sembra aver compreso. Poi l’altra novità è più tattica e riguarda lo schieramento usato per parte del secondo tempo, ovvero il 3-4-1-2. Correa ha agito alle spalle di Lautaro Martinez e Lukaku e subito ha trovato spazi, profondità e gol. Una soluzione che potrebbe essere utile durante la stagione per staccarsi dalla mentalità chiusa del 3-5-2.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti