Lugano-Inter, Asllani professore in campo. Lukaku ingolfato: le pagelle – TS

Lugano-Inter, sfida andata in scena nella serata di ieri, è stata l’occasione per vedere in campo i nuovi acquisti e per saggiare lo stato di forma dei ragazzi di Inzaghi. A stupire più di tutti la prestazione di Asllani. Da rivedere Lukaku. Le pagelle secondo Tuttosport

LE PAGELLE – Lugano-Inter è stata l’occasione per vedere in campo, per la prima volta, i nuovi acquisti del club nerazzurro. Secondo Tuttosport, il migliore in campo è stato Kristjan Asllani: il centrocampista è stato un vero e proprio professore in campo, caricandosi la squadra sulle spalle con passaggi al bacio e corner “velenosi”. Promosso anche Handanovic, autore di diverse parate di livello altissimo. Da rivedere invece, secondo il quotidiano, le prestazioni di Lukaku e Mkhitaryan: il belga è apparso ingolfato, anche se l’intesa con Lautaro Martinez sembra essere rimasta intatta. Servirà tempo. Anche l’armeno è apparso fuori condizione, nonostante una gara ordinata.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna