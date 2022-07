Asllani, primo esame con l’Inter superato a pieni voti! – CdS

L’Inter ha vinto 4-1 contro il Lugano ieri pomeriggio con le reti di D’Ambrosio e Correa e la doppietta di Lautaro Martinez. Tutti gli occhi erano per Lukaku ma non è passata affatto inosservata la prestazione di Asllani.

ESAME – Diciamo che era un piccolo grande esame per Kristjan Asllani. Un esame che, vista la partita disputata ieri contro il Lugano, è stato superato a pieni voti. Il centrocampista arrivato dall’Empoli si è preso subito il centrocampo nerazzurro dettandone tempi e giocate. La personalità non è di fatto mancata, come spiega anche il Corriere dello Sport. Asllani ha toccato tantissimi palloni abbassandosi in mezzo ai centrali al posto di D’Ambrosio oppure destreggiandosi tra le maglie del Lugano. Le giocate erano poi quelle sugli esterni con Gosens e Bellanova pronti a correre. Che Asllani fosse un giocatore forte lo si era intuito già all’Empoli, ma che si presentasse così, con questi colpi e questa visione (oltre che questo carattere), chapeau.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti