Dybala, in giornata incontro con l’entourage: verso scelta definitiva – TS

Dybala è tornato in Italia e, secondo Tuttosport, quest’oggi incontrerà il suo agente per fare il punto della situazione. Attenderà ancora l’Inter o comincerà a guardarsi attorno

FUTURO – Paulo Dybala a breve definirà il suo futuro. Secondo Tuttosport, l’argentino, rientrato in Italia, incontrerà oggi il suo agente Antun per fare il punto della situazione. L’argentino dovrà capire se continuare ad attendere l’Inter, con Marotta che si è speso molto per il suo arrivo in nerazzurro, ma che per affondare deve prima fare uscire Sanchez o se cominciare a valutare altre soluzioni come la Roma che, su insistenza di Mourinho sta provando a rientrare in corsa per l’argentino.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini