Lukaku acclamato dai tifosi dell’Inter ma non dalla Curva Nord – CdS

L’Inter ieri si è imposta 4-1 contro il Lugano nella prima amichevole ufficiale della stagione. Un risultato che conta poco perché Inzaghi voleva vedere a che punto era la sua squadra. E intanto Lukaku già tiene banco.

OVAZIONE – L’Inter ieri ha travolto i padroni di casa del Lugano per 4-1 nel segno di Lautaro Martinez, doppietta. Non è arrivato il gol alla prima uscita stagionale per Romelu Lukaku che però esce da Lugano con una certezza: è l’idolo della tifoseria dell’Inter. Come scrive bene il Corriere dello Sport, il centravanti belga si è preso gli applausi e l’ovazione dei tifosi nerazzurri sin dal riscaldamento fino all’ultimissimo tocco di palla della partita la minuto 66. Tutti per Lukaku dunque tranne…la Curva Nord. I sostenitori più caldi dell’Inter hanno ignorato completamente il numero 90 belga che dovrà riconquistarli con le prestazioni e i gol.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti