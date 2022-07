Sanchez…oggi torna all’Inter! Il club però ha messo le cose in chiaro – CdS

L’Inter quest’oggi si ritrova ad Appiano Gentile per continuare la preparazione in vista dell’inizio della Serie A. Al gruppo si dovrebbe unire anche Alexis Sanchez con la società che però ha le idee chiare.

PROGETTO – L’Inter oggi, dopo la vittoria di ieri per 4-1 nel primo test amichevole ufficiale contro il Lugano, si ritrova ad Appiano Gentile per continuare il ritiro estivo. Tra i tanti giocatori, come svela anche il Corriere dello Sport, quest’oggi dovrebbe unirsi al gruppo anche Alexis Sanchez. Il cileno torna dalle vacanze e si mette a disposizione di Simone Inzaghi e il suo staff ma l’Inter ha le idee chiare. Il futuro del cileno deve essere lontano da Milano con il club nerazzurro che ha comunicato ampiamente al giocatore e al suo entourage che non rientra più nei progetti. Sanchez al momento non sta accettando la risoluzione con una buonuscita da oltre 4 milioni di euro per il semplice motivo che non ha una squadra pronta ad accoglierlo. Questo è il vero ostacolo. Le squadre proposte non vanno bene a Sanchez che però rischia di diventare un peso a Milano.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno