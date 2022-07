Bremer, che distanza tra Inter e Torino! Il punto sulla situazione – CdS

L’Inter ha nel mirino, per rinforzare la difesa, Gleison Bremer. Il centrale del Torino però, per sbarcare in nerazzurro, dovrà essere pagato e non poco.

TRATTATIVA – Diciamo che, per portare Bremer a Milano dal Torino, servirà convincere Cairo più che il giocatore. Come spiega bene il Corriere dello Sport, l’Inter ha già una base di accordo con l’entourage del brasiliano e quindi con il giocatore, serve da trovare la quadra con il club che ha il cartellino in mano. Bremer piace a molti, Cairo questo lo sa e dopo le dichiarazioni di ieri sulle cifre (vedi articolo) tutto lascia pensare che per accaparrarsi il miglior difensore della scorsa Serie A servano almeno 40 milioni di euro. L’Inter per ora è ferma a 28/30 milioni dunque c’è ancora una grande distanza per arrivare a chiudere.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti