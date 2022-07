Inter, classifica marcatori estiva: Lautaro Martinez primo in due categorie

Inter, classifica marcatori subito aggiornata. Lautaro Martinez riparte da dove aveva lasciato, cioè da capoccanonniere dell’Inter. La squadra di Inzaghi ha già mandato in rete dieci diversi giocatori in queste prime due uscite stagionali estive. L’attaccante argentino momentaneamente guida in solitaria la classifica dei gol in entrambe le categorie (amichevoli e allenamenti congiunti). Scopriamo insieme la classifica marcatori dell’estate nerazzurra

CLASSIFICA MARCATORI – Un allenamento congiunto ad Appiano Gentile contro l’FC Milanese (vedi video) seguito da un’amichevole in casa del Lugano (vedi video). Due vittorie. Questo è il conteggio, finora, delle partite dell’Inter di Simone Inzaghi quest’estate. I gol segnati sono 14. Da 10 diversi marcatori. Ma chi guida la classifica marcatori nerazzurra? In vetta a entrambe le categorie ecco il solito Lautaro Martinez, autore di una doppietta sia nella prima sia nella seconda uscita estiva stagionale. Il prossimo impegno è previsto già in questo weekend a Ferrara (vedi calendario completo). Di seguito la classifica marcatori estiva dell’Inter di Inzaghi aggiornata e completa (tra parentesi i gol messi a segno negli allenamenti congiunti, ndr).

Inter, classifica marcatori estiva completa

4 GOL – Lautaro Martinez (2).

2 GOL – Joaquin Correa (1).

UN GOL – Romelu Lukaku (1), Kristjan Asllani (1), Alessandro Fontanarosa (1), Mattia Sangalli (1), Andrea Pinamonti (1), Valentino Lazaro (1), Dennis Curatolo (1) e Danilo D’Ambrosio.