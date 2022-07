Cairo: «Per Skriniar 70 milioni? Bremer vale più delle cifre che circolano»

Urbano Cairo, intervenuto durante la presentazione dei palinsesti di La 7, si è concentrato anche sul futuro di Bremer, sempre in orbita Inter. Il patron del Torino punta a monetizzare il più possibile, citato anche Skriniar.

GIOIELLO IN VENDITA − Urbano Cairo ha risposto alle domande legate al futuro di Bremer. Il giocatore è nel mirino dell’Inter. Così il patron granata: «Sento che per Milan Skriniar si sta parlando di una cifra vicina ai 70 milioni di euro, credo che Gleison Bremer valga più delle cifre che circolano. Per Bremer c’è un prezzo ma credo non sia giusto doverlo dire. Sono in ottimi rapporti con il suo agente e ci ho parlato bene. Contropartita tecnica dall’Inter? Cesare Casadei è un giovane promettente lo conosco abbastanza bene. Cercherà comunque di accontentare Bremer e lo farò».