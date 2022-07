Stroppa: «Sensi tra i migliori in Europa! Ranocchia utile per vari motivi»

L’Inter ha salutato in questo mercato un giocatore che per anni ha militato nelle proprie fila, Andrea Ranocchia. Il difensore centrale ora è al Monza ed è pronto a una nuova stagione con alla guida Stroppa.

MOTIVI – L’Inter non avrà più Andrea Ranocchia per questa stagione con il difensore che, ora, è in forza al Monza di Galliani e Berlusconi. Giovanni Stroppa, tecnico dei brianzoli, parla così ai microfoni di Dazn. «Ranocchia non è giovane ma mi piace come mentalità. Servirà un giocatore di esperienza e con la mentalità vincente. E’ giusto cominciare da una base così. Per me è uno dei centrocampisti più forti d’Europa, all’Inter è stato sfortunato. Spero di trovare la chiave per farlo rendere al meglio».