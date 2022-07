IN – F. Carboni: «Perisic un modello! All’Inter ho imparato il ruolo con un altro»

Conferenza di presentazione per Franco Carboni, da ieri ufficialmente nuovo giocatore del Cagliari (vedi articolo). Il laterale italo-argentino, in prestito dall’Inter, rivela di avere Perisic come modello e di sentirsi formato grazie all’anno in Primavera con Chivu. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Inter-News.it.

PRIMO PASSO – Franco Carboni è pronto per l’esordio in una prima squadra, il Cagliari in Serie B. Il giocatore di proprietà dell’Inter è felice: «Sono contento di essere qua. Penso a migliorare partita dopo partita, passo dopo passo, per provare a vincere ogni gara che giochiamo. Alla Primavera ho avuto Cristian Chivu che mi ha fatto imparare il ruolo, avendo giocato terzino: lo ringrazio sempre. Ho già affrontato alcuni giocatori del Cagliari, abbiamo già parlato anche dell’ultima semifinale (della Primavera, ndr). Ieri ho fatto il primo allenamento, ho parlato con Fabio Liverani e in questi giorni di ritiro ci conosceremo meglio. Penso sempre al presente, per me ogni partita è una cosa diversa. Da domani inizierò ad allenarmi con la squadra, oggi ho fatto lavoro minimo con loro».

PRONTO ALL’APPUNTAMENTO – Carboni ritiene di non dover patire il passaggio in prima squadra: «L’anno in Primavera mi sentivo pronto per il grande salto, sono molto contento. Mio padre (Ezequiel Carboni ex centrocampista del Catania, ndr) mi consiglia sempre, parlo sempre con lui e mi ha detto che questa era la migliore scelta che potessi fare. Un modello? In tutto questo anno mi sono allenato con Ivan Perisic, mi piace troppo come gioca. Chi è più forte fra me e mio fratello Valentin? Lui (ride, ndr). Mi piacerebbe avere il numero 6, ma è occupato: penso che prenderò il 16 o il 26. Ci sarà molta differenza fra Primavera e prima squadra, ma è un salto che devo fare. Mi sento pronto, con fiducia, e spero di essere all’altezza. Il Cagliari giocherà ogni partita per vincere».