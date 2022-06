Bremer, settimana calda: previsto incontro Inter-Torino per chiudere – TS

L’Inter quasi sicuramente perderà Milan Skriniar. Per il difensore slovacco di fatto si attende solo il rilancio finale del Psg e dunque, per pararsi le spalle, i nerazzurri sono pronti a parlare con il Torino per Gleison Bremer.

CONTATTO – L’Inter ha respinto un paio di offerte del Psg per Milan Skriniar ma la sensazione è che, quando i parigini si ripresenteranno alla porta, il sì sarà quasi automatico. Dunque, perso un difensore, servirà coprire quel buco enorme lasciato e per farlo il nome caldo e che più piace è quello di Gleison Bremer. Il brasiliano di fatto è già “bloccato” dai nerazzurri con la società di viale della Liberazione che dovrà parlare con il Torino. Secondo quanto spiega Tuttosport questa settimana potrebbe essere quella decisiva per vedere in scena il primo incontro tra granata e Inter. Cairo e Vagnati, presidente e direttore sportivo del Torino, ci sta che vedano l’Inter in presenza ma è possibile anche che questo vertice si tenga da remoto. Insomma, tutto però lasciare presagire che questa sarà una settimana calda per Bremer.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna