Casadei, cambio di rotta Inter sul futuro? Un’indicazione su di lui – CdS

Casadei ha chiuso la stagione con la Primavera dell’Inter vincendo il campionato e risultando il miglior marcatore della squadra di Chivu, pur essendo un centrocampista. Si è parlato di opzione Cagliari per lui, ma il Corriere dello Sport segnala un cambio di rotta.

DIETROFRONT – Cesare Casadei si è affermato nella stagione appena conclusa come uno dei migliori prospetti del settore giovanile dell’Inter. Classe 2003, il centrocampista è ora impegnato con l’Italia agli Europei Under-19 e domani avrà la semifinale con l’Inghilterra (ore 17). Chiusa l’esperienza con gli Azzurrini (eventuale finale venerdì), dovrà pensare a dove giocare nel 2022-2023. Il Corriere dello Sport non esclude che Casadei possa farlo all’Inter. Rispetto ad altri elementi della Primavera, che potrebbero essere sacrificati per il bilancio (vedi articolo), per lui c’è la volontà di proteggerlo e aggregarlo alla prima squadra. L’unica situazione che può cambiare le carte in tavola è che per Casadei arrivi un’offerta irrinunciabile.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti