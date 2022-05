Bremer, occhio Inter: il Chelsea fa sul serio. In programma maxi offerta

Il Chelsea sarebbe interessato a Gleison Bremer, difensore brasiliano obiettivo di mercato dell’Inter, e intenderebbe fare un’offerta al Torino.

TWEET – Il giornalista Ekrem Konur ha parlato su Twitter della possibile offerta da parte del Chelsea per Gleison Bremer, difensore del Torino obiettivo di mercato dell’Inter. “Il Chelsea ha in programma di fare un’offerta di 35 milioni di sterline per il difensore brasiliano del Torino Gleison Bremer, 25“.

Fonte: Twitter Ekrem Konur